名古屋市でアルミ缶などのごみの持ち去りを禁止する条例が施行された4月、1カ月間の缶の収集量が4割増えたことが分かりました。 名古屋市では、市民からのアルミ缶など資源ごみの持ち去りへの通報が増加していることなどを受け、4月に資源ごみを含むすべての家庭ごみを無断で持ち去ることを禁止する条例を施行しました。 名古屋市の広沢一郎市長は5月13日の定例会見で、4月の1カ月間の缶の収集量が、去年の同じ時期