【モデルプレス＝2026/05/13】作曲家・ピアニストの大野雄二さんが、5月4日に亡くなったことがわかった。84歳だった。同月13日、大野さんの公式X（旧Twitter）にて発表された。【写真】大野雄二さん、84歳誕生日に公開していた写真◆大野雄二さん、老衰のため死去投稿では、所属事務所・株式会社オフィスオーガスタが「弊社所属作曲家 ジャズピアニストの大野雄二が2026年5月4日 老衰のため永眠いたしました 享年84歳でした」と報