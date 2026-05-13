Image: Erman Gunes / Shutterstock.com またリコール！テスラが、サイバートラックのホイールスタッドが外れる恐れがあり、それによって運転の制御を失う可能性があるとして、一部のサイバートラックをリコールしました。今回はどんなリコール？米国道路交通安全局（NHTSA）に提出された報告書によると、2025年8月25日に製造された車両、またはその後のサービス時に18インチのスチールホイ