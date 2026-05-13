13日は上空に寒気が流れ込んで大気の状態が不安定になりました。これまでの一日の天気を振り返ります。■上空に強い寒気が流れ込む各地で大気の状態が不安定に13日（水）は広い範囲で日差しが届いて気温が上がりました。上空にはこの時期としては強い寒気流れ込んだ影響で、地上と上空との気温差が大きくなり、大気の状態が不安定となっています。昼前から山沿いで積乱雲が発生し、午後になると本州の山沿いや内陸を中心に広い範