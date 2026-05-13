DeNAからソフトバンクにトレードした山本祐大選手が13日、入団会見を行いました。電撃トレードの知らせから一夜明け、新天地となるソフトバンクの本拠地みずほPayPayドームで入団会見を行った山本選手。ソフトバンクは同日、その入団会見の様子を公表しました。山本選手は入団会見に臨んだ現在の心境について「 昨日はすごく気持ちの面でもいろいろな感情が出て揺らいでいましたが、徐々に落ち着いてきて、ソフトバンクでしっかり