好きな異性の好みは時とともに変化するもの。特に年齢を重ねるにしたがって変わることが多いようです。そこで今回は、『スゴレン』男性読者へのアンケートを参考に「アラフォーになって変化した、好きな女子のタイプ」をご紹介します。【１】ミステリアスなタイプより家庭的なタイプが好きになった「『知りたい』より『理解したい』気持ちのほうが大きい」（40代男性）など、じっくり交際したいアラフォー男子は、地に足の着いた家