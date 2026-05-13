映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』（5月22日、日米同時公開）のプロモーションの一環で、日本各地の伝統工芸とコラボレーション。宮城、静岡、石川、京都、大阪、広島、福岡の全国7都市の職人たちが、“我らの道”をテーマにした特別な工芸作品を制作した。スター・ウォーズ創造のルーツともいえる日本文化との深いつながりを感じさせる企画となっている。【動画】日本中をつなぐ“我らの道”特別映