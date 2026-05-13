【モデルプレス＝2026/05/13】2026年7月9日に大阪市中央区にグランドオープンされる「淀屋橋ゲートタワー」。地下1階から2階の商業ゾーンや11階の公共貢献複合ゾーンに入居する店舗、ビジネスサポート施設、11階の屋上庭園の一般公開が行われる。【写真】大阪市に誕生の新商業施設、出店の全29店舗公開◆「淀屋橋ゲートタワー」7月9日にグランドオープン本施設は、御堂筋の玄関口で中之島に隣接する大阪随一のロケーションを活かし