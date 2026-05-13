イオンリテールは13日から19日までの期間限定で、オリジナルスイーツ「焦がしカラメル風味のたまごぷりん」「たっぷりみるくのみるくぷりん」の2品目を、それぞれ特別価格本体100円、（通常時：本体118円）で販売する。【画像】やわらかめが好きな人→「たっぷりみるくのみるくぷりん」イオン セレクトスイーツのプリンシリーズ「焦がしカラメル風味のたまごぷりん」「たっぷりみるくのみるくぷりん」は、昨年9月の発売以来、