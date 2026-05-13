イオン、プリン2種が“期間限定”本体100円に 「焦がしカラメル風味のたまごぷりん」「たっぷりみるくのみるくぷりん」2種
イオンリテールは13日から19日までの期間限定で、オリジナルスイーツ「焦がしカラメル風味のたまごぷりん」「たっぷりみるくのみるくぷりん」の2品目を、それぞれ特別価格本体100円、（通常時：本体118円）で販売する。
【画像】やわらかめが好きな人→「たっぷりみるくのみるくぷりん」
イオン セレクトスイーツのプリンシリーズ「焦がしカラメル風味のたまごぷりん」「たっぷりみるくのみるくぷりん」は、昨年9月の発売以来、累計販売点数100万個を突破するなど支持を集めてきた。
「焦がしカラメル風味のたまごぷりん」は、原材料を必要最小限に絞り、製法で味わいを引き出すことで、シンプルだからこそ違いが分かるプリンを目指した。卵・牛乳・砂糖のバランスにこだわったオリジナル配合で卵本来の風味をしっかりと感じられるのが特長となる。甘味料には氷砂糖を使用し、すっきりとした甘さと、やや苦めのカラメルを組み合わせ、近年人気の固め食感に仕上げた。
原材料やエネルギーコストの上昇が続く中、日常的に購入されるスイーツ分野においても、価格への関心は年々高まっている。一方、生活者の間では、手の届く価格帯の中でも、品質や素材にこだわった商品を選びたいという「身近な贅沢」へのニーズが広がっている。同社はこうした背景を踏まえ、素材の良さを生かした定番スイーツを、より多くの人に気軽に楽しんでもらうことを目的に販売する。
■焦がしカラメル風味のたまごぷりん
香ばしくほろ苦い焦がしカラメルが、なめらかな卵プリンの甘さを引き立てる味わい。ひと口ごとに広がるカラメルの深い風味が後味を引き締め、最後まで飽きずに楽しめる。シンプルながらも奥行きのある、ちょっと特別なご褒美プリン。固めが好きな人におすすめ。
■たっぷりみるくぷりん
たっぷりのミルクを贅沢に使った、やさしい甘さのミルクプリン。口に入れた瞬間、とろけるようになめらかな食感と、ミルクのコク深い風味がふんわり広がる。後味はすっきりとしていて重すぎず、何度でも食べたくなる味わい。シンプルだからこそ素材の良さが際立つ、ほっと癒されるご褒美スイーツ。やわらかめが好きな人におすすめ。
【画像】やわらかめが好きな人→「たっぷりみるくのみるくぷりん」
イオン セレクトスイーツのプリンシリーズ「焦がしカラメル風味のたまごぷりん」「たっぷりみるくのみるくぷりん」は、昨年9月の発売以来、累計販売点数100万個を突破するなど支持を集めてきた。
原材料やエネルギーコストの上昇が続く中、日常的に購入されるスイーツ分野においても、価格への関心は年々高まっている。一方、生活者の間では、手の届く価格帯の中でも、品質や素材にこだわった商品を選びたいという「身近な贅沢」へのニーズが広がっている。同社はこうした背景を踏まえ、素材の良さを生かした定番スイーツを、より多くの人に気軽に楽しんでもらうことを目的に販売する。
■焦がしカラメル風味のたまごぷりん
香ばしくほろ苦い焦がしカラメルが、なめらかな卵プリンの甘さを引き立てる味わい。ひと口ごとに広がるカラメルの深い風味が後味を引き締め、最後まで飽きずに楽しめる。シンプルながらも奥行きのある、ちょっと特別なご褒美プリン。固めが好きな人におすすめ。
■たっぷりみるくぷりん
たっぷりのミルクを贅沢に使った、やさしい甘さのミルクプリン。口に入れた瞬間、とろけるようになめらかな食感と、ミルクのコク深い風味がふんわり広がる。後味はすっきりとしていて重すぎず、何度でも食べたくなる味わい。シンプルだからこそ素材の良さが際立つ、ほっと癒されるご褒美スイーツ。やわらかめが好きな人におすすめ。