中国のロボット開発スタートアップ企業、宇樹科技（ユニツリー・ロボティクス）は12日、世界初の量産型有人変形ロボット「GD01」のデモ動画を公開した。二足での直立時の身長は一般的な成人男性の2倍超。重量は人を乗せた状態で約500キロ。民間の交通手段として使用できる。価格は390万元（約8970万円）から。デモ動画では、無人状態で二足歩行する様子や、創業者で最高経営責任者（CEO）の王興興（ワン・シンシン）氏が膨らんだ格