Image: Apple ほ、ホンマに作ってたんか!?と正直おどろきました。このAirPodsにカメラが付くかも？の噂が出始めたのは2024年の頃。当初は、ハハハ…そんなまさかぁ。くらいに思っていたのですが、以降も定期的にこの噂が囁かれ、そして本日も。Bloombergのマークガーマン記者によると、カメラ搭載型のAirPods Proは完成間近で、すでに高度なテスト段階へ到達。デザインと機能セットはほぼ確