メキシカンリーグ挑戦も戦力外となっていたオイシックスは13日、井口和朋投手と再契約を結んだと発表した。井口は3月17日に同球団を退団。メキシカンリーグのベラクルスイーグルスへ移籍したが戦力外となり、約2か月で再加入となった。井口は球団を通じて「メキシコでの経験を活かしてチームに貢献したい」とコメントした。井口は2015年ドラフト3位で日本ハムに入団。救援として2021年には43試合に登板し、防御率1.86でブルペ