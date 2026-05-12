お笑いコンビ・サバンナの高橋茂雄が11日、自身のX（旧Twitter）を更新。お笑い芸人・中山功太がカミングアウトした「いじめを受けている先輩芸人」騒動について謝罪した。発端は、5日配信のABEMA「ナオキマンの都市伝説ワイドショーSEASON3」に中山が出演し、「ずっといじめられた先輩がいるんですよ、ずっとその人からいじめられてきた」と激白。実名こそ明かしていないが、「今、むちゃくちゃ売れてますし、たぶんです