企業に雇用された障害者の働く場所を提供する障害者雇用ビジネスを巡り、上野厚生労働相は１２日、閣議後の記者会見で、一般論として「企業側の雇用責任の希薄化がみられ、不十分、不適切な雇用管理などの課題が指摘されている」と述べた。同ビジネスを巡っては、業者のサンクスラボ（那覇市）を介して大手企業などに雇われた一部の障害者が実質的な仕事を与えられていなかった問題が判明している。上野厚労相は「個別の事案