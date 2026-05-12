高市首相は１２日、首相官邸で開いた中東情勢に関する関係閣僚会議で、６月分の原油調達を巡り、ホルムズ海峡を経由しない代替調達により前年実績の７割以上にあたる量の確保にめどがついたと明らかにした。新たにアフリカからも調達するという。首相は、５月分の代替調達は前年実績の約６割となるとの見通しを示した上で、「調達先の多角化が進展している」と強調。また、必要な原油が確保できる見通しとなったとして、今月中