ホルムズ海峡の事実上の封鎖を受け、代替調達先の一つとなる中央アジアのアゼルバイジャン産の原油を積んだ大型タンカーが１２日正午頃に横浜市に到着した。経済産業省によると、中央アジア産原油の輸入は封鎖後初となる。石油元売り大手のＥＮＥＯＳが調達し、根岸製油所（横浜市）で受け入れた。調達量は約４万５０００キロ・リットルで、日本の消費量の約０・１６日分にあたる。契約内容や具体的な調達ルートは公表されて