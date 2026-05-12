ジャズ音楽が大好きという阿南市の高校生たちが、ジャズを続けていきたいと楽団を結成しました。5月10日には、設立を記念したコンサートが開かれ、約600人が若者の奏でる音楽に聞き入りました。 迫力あるジャズ音楽を奏でる、徳島ジュニアジャズ楽団。ジャズが大好きという、阿南市の高校生26人が立ち上げました。 ある休日。制服がばらばらの高校生たちが集まってきました。阿南第一・第二中学校の卒業生です。