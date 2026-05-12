松のやは、2026年5月12日に公式Xを更新。現在公開しているクーポンの終了日を発表しました。近いうちに新たなクーポンが登場するかも...松のや公式Xは、現在公開している「新生活応援フェア」のクーポン期限について、5月13日15時で終了することを発表。現在のクーポンでお得になるメニューは以下の通りです。・ロースかつ＆ささみかつ2本定食＋トッピングポテサラ...1220円→990円（230円引き）・ロースかつ＆ささみかつ2本定食＋