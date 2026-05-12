【松のや】最大280円引きのクーポン、ついに終了日発表。「ロースかつ」「ささみかつ」好きは急げ〜！
松のやは、2026年5月12日に公式Xを更新。現在公開しているクーポンの終了日を発表しました。
近いうちに新たなクーポンが登場するかも...
松のや公式Xは、現在公開している「新生活応援フェア」のクーポン期限について、5月13日15時で終了することを発表。
現在のクーポンでお得になるメニューは以下の通りです。
・ロースかつ＆ささみかつ2本定食＋トッピングポテサラ...1220円→990円（230円引き）
・ロースかつ＆ささみかつ2本定食＋単品鬼おろしポン酢...1270円→990円（280円引き）
・ロースかつ＆ささみかつ2本定食＋単品味噌ソース...1270円→990円（280円引き）
・ささみかつ定食...790円→580円（210円引き）
・ささみかつ定食＋トッピングポテサラ...880円→650円（230円引き）
・鬼おろしポン酢ささみかつ定食...890円→650円（240円引き）
・味噌ささみかつ定食...890円→650円（240円引き）
クーポンは、一部店舗を除く松のや全店で利用可能。松屋併設店でも利用できます。
また、公式Xでは「代わりとして何かクーポンやらないとですね」と投稿しているので、近いうちに新たなクーポンが登場するかもしれません。
※価格はすべて税込です。
※画像は公式Xより。
東京バーゲンマニア編集部