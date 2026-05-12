気持ちのいい青空が広がる中、藤里町ではヒツジとウシの放牧が始まっています。白神山地のふもとにも訪れた新緑の季節。ヒツジたちは元気よく、ウシたちは、のんびりと大自然を満喫している様子でした。白神山地のふもと、藤里町の大野岱放牧場です。ヒツジの出産シーズンが先月で終わり、放牧場は、いま、秋にかけての放牧の時期を迎えています。ことしは、イギリス原産＝「サフォーク種」のヒツジのメス、85頭が放牧