県内各地には地域の人に昔から愛され、そして新たな世代へと受け継がれている場所が数多くあります。そのなかから大館の街に長く息づくレトロ感あふれるスポットを酒井茉耶アナウンサーが訪ねてきました。 ■魅力たっぷりの朝市 酒井茉耶アナウンサー「大館市のJR早口駅にやってきました！あちらご覧ください！のぼり旗出ていますね、市の日！」この街で、江戸時代後期から続いているとされる歴史ある朝市、早口市