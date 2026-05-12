5月15日公開の映画『廃用身』より、染谷将太演じる漆原院長が、患者の“廃用身”切断を説得する本編映像が解禁。併せて、菊地凛子・ひろゆき・堀江貴文ら総勢27名から寄せられたコメントも到着した。【写真】衝撃的すぎる『廃用身』本編映像本作は、主人公である異人坂クリニックの院長・漆原糾（染谷将太）が、患者である高齢者の廃用身（麻痺などにより、回復見込みがない手足のこと）を切断することにより、切った本人の病