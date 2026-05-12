藤原紀香（54）が12日、都内で酸素補給水「WOX（ウォックス）」のPRイベントを行った。酸素にはエネルギーを作り、代謝を高め、血行を良くする効果があり、加齢による肺からの酸素補給減少を補うことで生活の質の低下を防ぐことを期待できるという。日ごろから健康に気を使っている紀香は9年以上前からWOXを愛飲している。「以前は冷え性で、冷えると血流が良くないから風邪をひいたりしていた。とにかく血行をよくすることが大切