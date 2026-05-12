パナソニックは冷蔵庫のWXタイプとHYタイプの2026年度モデルを、このほど発売した。両タイプとも霜つきを抑制して冷凍食品・食材をおいしく長期間保存できる「霜つき抑制冷凍」機能をブラッシュアップし、さらに電力の需給状況に応じたデマンドレスポンスの自動運転にも対応している。●新製品は450〜650Lクラスの2タイプ6機種新製品はフラッグシップのWXタイプ3機種とコンパクトBIGシリーズのHYタイプ3機種の計6機種で、両タ