2カード連続勝ち越し中のドラゴンズ。好調をキープするカギとなるのは？ メ～テレ「ドデスカ！」火曜日にレギュラー出演している野球評論家の矢野燿大さんに、思い切った提言をしてもらいました。 Q:ドラゴンズの先週6試合の成績は4勝2敗。投打がかみ合っていましたね。矢野さんからみて、特に良かった選手は誰でしたか？ 矢野さん: 投手は柳裕也投手と大野雄大投手です。柳投手はプ