東京証券取引所12日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が反発した。前日終値からの上げ幅は一時800円を超えた。前日の米国株高が追い風となり、買い注文が優勢となった。ただ、高値への警戒感からマイナスに転じる場面もあった。午前終値は前日終値比387円56銭高の6万2805円44銭。東証株価指数（TOPIX）は24.74ポイント高の3865.67。前日の米国株式市場で主要な株価指数がそろって上昇した。人工知能（AI）市場が