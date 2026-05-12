開催：2026.5.12 会場：ロジャーズ・センター 結果：[ブルージェイズ] 5 - 8 [レイズ] MLBの試合が12日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとレイズが対戦した。 ブルージェイズの先発投手はケビン・ガウスマン、対するレイズの先発投手はドルー・ラスムセンで試合は開始した。 1回表、3番 ジョナサン・アランダ 3球目を打ってレフトへの犠牲フライでレイズ得