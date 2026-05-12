2026年5月12日（火） MLB ブルージェイズ vs レイズ 試合結果
開催：2026.5.12
会場：ロジャーズ・センター
結果：[ブルージェイズ] 5 - 8 [レイズ]
MLBの試合が12日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとレイズが対戦した。
ブルージェイズの先発投手はケビン・ガウスマン、対するレイズの先発投手はドルー・ラスムセンで試合は開始した。
1回表、3番 ジョナサン・アランダ 3球目を打ってレフトへの犠牲フライでレイズ得点 TOR 0-1 TB、6番 リッチー・パラシオス 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでレイズ得点 TOR 0-3 TB
2回表、9番 テーラー・ウォールズ 5球目を打ってセンターへのタイムリースリーベースヒットでレイズ得点 TOR 0-4 TB、3番 ジョナサン・アランダ 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでレイズ得点 TOR 0-5 TB
2回裏、8番 アンドレス・ヒメネス 4球目を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでブルージェイズ得点 TOR 3-5 TB
4回表、2塁ランナーチャンドラー・シンプソン 盗塁成功 さらにキャッチャーが悪送球でレイズ得点 TOR 3-6 TB
5回表、3番 ジョナサン・アランダ 4球目を打ってセンターへのホームランでレイズ得点 TOR 3-7 TB
7回表、6番 リッチー・パラシオス 7球目を打ってライトへのタイムリーヒットでレイズ得点 TOR 3-8 TB
7回裏、8番 アンドレス・ヒメネス 2球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでブルージェイズ得点 TOR 5-8 TB
試合は5対8でレイズの勝利となった。
この試合の勝ち投手はレイズのドルー・ラスムセンで、ここまで3勝1敗0S。負け投手はブルージェイズのケビン・ガウスマンで、ここまで2勝3敗0S。レイズのベーカーにセーブがつき、1勝0敗11Sとなっている。
なお、ブルージェイズの岡本和真はこの試合で4打数、1安打、0打点、打率は.248となっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-05-12 11:06:10 更新