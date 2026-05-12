開催：2026.5.12

会場：ロジャーズ・センター

結果：[ブルージェイズ] 5 - 8 [レイズ]

MLBの試合が12日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとレイズが対戦した。

ブルージェイズの先発投手はケビン・ガウスマン、対するレイズの先発投手はドルー・ラスムセンで試合は開始した。

1回表、3番 ジョナサン・アランダ 3球目を打ってレフトへの犠牲フライでレイズ得点 TOR 0-1 TB、6番 リッチー・パラシオス 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでレイズ得点 TOR 0-3 TB

2回表、9番 テーラー・ウォールズ 5球目を打ってセンターへのタイムリースリーベースヒットでレイズ得点 TOR 0-4 TB、3番 ジョナサン・アランダ 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでレイズ得点 TOR 0-5 TB

2回裏、8番 アンドレス・ヒメネス 4球目を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでブルージェイズ得点 TOR 3-5 TB

4回表、2塁ランナーチャンドラー・シンプソン 盗塁成功 さらにキャッチャーが悪送球でレイズ得点 TOR 3-6 TB

5回表、3番 ジョナサン・アランダ 4球目を打ってセンターへのホームランでレイズ得点 TOR 3-7 TB

7回表、6番 リッチー・パラシオス 7球目を打ってライトへのタイムリーヒットでレイズ得点 TOR 3-8 TB

7回裏、8番 アンドレス・ヒメネス 2球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでブルージェイズ得点 TOR 5-8 TB

試合は5対8でレイズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレイズのドルー・ラスムセンで、ここまで3勝1敗0S。負け投手はブルージェイズのケビン・ガウスマンで、ここまで2勝3敗0S。レイズのベーカーにセーブがつき、1勝0敗11Sとなっている。

なお、ブルージェイズの岡本和真はこの試合で4打数、1安打、0打点、打率は.248となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-12 11:06:10 更新