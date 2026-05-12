異文化体験などを目的に三重県を訪れているカナダの観光客らが11日、津市役所で前葉市長と交流しました。日本の文化を体験したいという外国人を受け入れているのは、三重県のボランティア団体で、ホームステイや観光案内などを通して外国人観光客をもてなしています。今年はカナダとアメリカから9人が三重県を訪れていて、津市の前葉市長と対面した訪日団・団長のピエール・ターディフさんは、「半年前から計画していた旅でとても