12日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比490円高の6万2890円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 67285.66円ボリンジャーバンド3σ 64338.04円ボリンジャーバンド2σ 62890.00円12日夜間取引終値 62417.88円11日日経平均株価現物終値 62136.00円5日移動平均 61390.42円ボリンジャーバンド1σ 61085.00円一目均衡表・転換線 5