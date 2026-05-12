女優の浜辺美波が親友とのプライベート旅行の様子を公開した。浜辺は１２日までに自身のインスタグラムを更新。「あったかい季節になりましたねまだまだ冷え込んでいた時期に親友とプチ旅行してました」と記し、スーツケースを持って駅のホームに立つショットや、旅館の部屋で乾杯するショット、マイクを持ってカラオケを楽しむショットなどをアップ。「美味（おい）しいご飯をいただいて、カラオケしちゃって、益々（ます