5月28日の午後から、警報などがガラリと変わります。変わるのは、河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4つの情報についてです。ポイントは3つ。 【写真を見る】5月28日午後から順次 新｢防災気象情報｣スタート 何が変わる？災害時は｢レベル4危険警報｣までに避難終えて【解説】 （1）避難情報と同じ、レベル5～1の数字がつくことになります。例えば「レベル5大雨特別警報」「レベル3大雨警報」などです。 （2）「大雨警