楽天は12日のオリックス戦（青森・弘前）で東北シリーズをスタートさせる。昨季は球団創設21年目で初めて同一年で東北6県開催を達成し、本拠の宮城を除く5県で1勝4敗（白星は弘前のみ）。森井誠之球団社長が「次の目標はこの5県で（同一年に）全部勝つ」と勝利を厳命していた。4連敗中の苦境で先陣を切る荘司は本拠で最終調整し「“勝つでしょ！”という気持ちでいる」と明るい表情を見せた。青森登板は初めてでも、昨年11月に