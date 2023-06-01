山田涼介が主演を務める連続ドラマ『一次元の挿し木』が、7月期の読売テレビ・日本テレビ系日曜ドラマ枠で放送されることが決定した。 参考：山田涼介、『世にも奇妙な物語』で新境地に挑む華やかさと弱さ“2つの顔”がぶつかり合う 本作は、2025年に『このミステリーがすごい！』で文庫グランプリを受賞した松下龍之介の同名小説を実写化したヒューマンミステリー。 脚本は、『死刑にいたる病』の高