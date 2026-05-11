伝説のスタイリスト・大久保篤志が、人生と仕事論を書き下ろした書籍『The Stylist』（小学館）が5月15日（金）に発売される。 【画像】スタイリスト・大久保篤志の限定Tシャツデザイン 1981年にスタイリストとして独立。男性スタイリストという職業の地位を自らの腕一本で高め、雑誌、広告やショー、著名人のスタイリングで活躍し絶大な信頼を集める〈伝説のスタイリスト〉大久保篤志。古希を迎えるにあたり、半生と