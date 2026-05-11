伝説のスタイリスト・大久保篤志が、人生と仕事論を書き下ろした書籍『The Stylist』（小学館）が5月15日（金）に発売される。

【画像】スタイリスト・大久保篤志の限定Tシャツデザイン

1981年にスタイリストとして独立。男性スタイリストという職業の地位を自らの腕一本で高め、雑誌、広告やショー、著名人のスタイリングで活躍し絶大な信頼を集める〈伝説のスタイリスト〉大久保篤志。古希を迎えるにあたり、半生と仕事論をまとめた自伝本『The Stylist』を発売。

矢沢永吉やBOØWY、ヨウジヤマモト（＜Y’s for men＞）を手がけた80年代、サザンオールスターズから小室ファミリー、Mr.Childrenとサヨナラした90年代。ドラマ『プライド』から始まる木村拓哉とのタッグ、緒形拳との最後の仕事も忘れがたい2000年代。70歳となった今もなお、市川團十郎や葉加瀬太郎、相葉雅紀（嵐）が絶大な信頼を寄せている。

小学館百貨店限定で「書籍」と「限定Tシャツ」をセットで購入できる「大久保篤志自伝本『The Stylist』＋Tシャツセット」も発売。限定Tシャツは書籍発売を記念して特別に、同じく東京のファッションカルチャーを牽引してきた西浦徹がデザイン。本セットは期間限定の受注生産分のみ。特別なコラボレーションセットとなっている。

■プロフィール大久保篤志（おおくぼ・あつし）1955年、北海道生まれ。文化服装学院を中退後、北村勝彦氏のアシスタントとして雑誌「POPEYE」編集部で下積みを始める。1981年にスタイリストとして独立すると、雑誌「anan」や広告、ミュージシャンたちのスタイリングで活躍。馬場圭介、野口強などのトップスタイリストを輩出し、70歳の現在でも木梨憲武や真田広之のスタイリングを担当している。2006年に自身のアパレルブランドThe StylistJapan（R）（~2024年）、2024年からは8シーズン限定の新ブランド、LASTMANを設立。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）