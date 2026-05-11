日差しが一気に強まり、本格的に紫外線対策が欠かせない季節。今年の日焼け止めは、機能性重視から、肌をキレイに見せてくれるトーンアップタイプ、さらには内容充実なのにプチプラで購入できるものまで選択肢は多彩です。今回は、機能性、仕上がり、価格の視点から、筆者が厳選した最新日焼け止め6品をご紹介します。機能性を重視する人におすすめ1. オルビス攻めと守りのアプローチがパワーアップしたオルビスの新UVプロテクター