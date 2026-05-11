名古屋・中区にある『森のカレー』。家族3人で切り盛りしているこの店で話題になっているのが、名古屋名物・ひつまぶしのように食べるスパイスカレーです。 ■想像できない…わざびをカレーに？ カレーは、トマトを使った甘口のチキンカレーと、スパイスが香る合い挽き肉の中辛キーマカレーの合がけ。どちらもスパイス感が強すぎないマイルドな味わいのカレーです。