名古屋・中区にある『森のカレー』。家族3人で切り盛りしているこの店で話題になっているのが、名古屋名物・ひつまぶしのように食べるスパイスカレーです。

■想像できない…わざびをカレーに？





カレーは、トマトを使った甘口のチキンカレーと、スパイスが香る合い挽き肉の中辛キーマカレーの合がけ。どちらもスパイス感が強すぎないマイルドな味わいのカレーです。

うなぎのひつまぶし同様、まずはそのまま食べてから、次に薬味をトッピング。わさびとカレーは、想像できない組み合わせですが…。

森之シェフ：

「もともとカレーはスパイスがいろいろ入っているもので、薬味はいわゆる“日本のスパイス”で、いろいろなスパイスを試して相性が良いものを選んだ」

■新たな名古屋名物に？出汁が意外と相性いい…





出汁は、削り節と昆布でとった自家製の和風出汁。これをかけることで、スープカレーのようにさらさらと食べられるそうです。

意外と相性がいいスパイスカレーとひつまぶし。最初からこのスタイルを狙っていたわけではなく…。



森之シェフ：

「カレーうどんがあるように、カレーと和風の味はもともと相性が良い。途中から味を変えていくと考えた時に、薬味をつけたら最終的に『ひつまぶしみたい』となって」



ユニークなひつまぶし風のカレー。新たな名古屋名物になるかもしれません。