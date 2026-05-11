薬味や和風出汁と共に…名古屋で話題の“ひつまぶし風カレー” 味変を研究していたら「最終的にこうなった」
名古屋・中区にある『森のカレー』。家族3人で切り盛りしているこの店で話題になっているのが、名古屋名物・ひつまぶしのように食べるスパイスカレーです。
■想像できない…わざびをカレーに？
カレーは、トマトを使った甘口のチキンカレーと、スパイスが香る合い挽き肉の中辛キーマカレーの合がけ。どちらもスパイス感が強すぎないマイルドな味わいのカレーです。
うなぎのひつまぶし同様、まずはそのまま食べてから、次に薬味をトッピング。わさびとカレーは、想像できない組み合わせですが…。
森之シェフ：
「もともとカレーはスパイスがいろいろ入っているもので、薬味はいわゆる“日本のスパイス”で、いろいろなスパイスを試して相性が良いものを選んだ」
■新たな名古屋名物に？出汁が意外と相性いい…
出汁は、削り節と昆布でとった自家製の和風出汁。これをかけることで、スープカレーのようにさらさらと食べられるそうです。
意外と相性がいいスパイスカレーとひつまぶし。最初からこのスタイルを狙っていたわけではなく…。
森之シェフ：
「カレーうどんがあるように、カレーと和風の味はもともと相性が良い。途中から味を変えていくと考えた時に、薬味をつけたら最終的に『ひつまぶしみたい』となって」
ユニークなひつまぶし風のカレー。新たな名古屋名物になるかもしれません。