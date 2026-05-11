アイドルグループ・≠ＭＥの菅波美玲が、グループから卒業することが１１日、発表された。同グループからの卒業メンバーは初となる。公式ホームページで「現在休養中の菅波美玲ですが、グループを卒業することとなりましたので皆様にご報告させていただきます。日頃より温かいご支援を賜っておりますファンの皆さまには、突然のご報告となりますことを、深くお詫び申し上げます」と報告された。続けて「卒業は２０２６年６月