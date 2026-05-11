２０３２年度以降に高校で実施予定の次期学習指導要領を巡り、文部科学省は１１日、国語の再編案を、中央教育審議会（文科相の諮問機関）の専門部会に示した。２２年度から始まった現行の指導要領で新設した「論理国語」「文学国語」などを廃止し、評論や小説など多様な題材で学べる科目構成に刷新する内容だ。再編案は専門部会での検討を経て今年夏頃に固まる見通し。新設科目が直後の指導要領改定で廃止されるのは異例だが、