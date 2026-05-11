伊勢崎市役所 中東情勢の影響でごみ袋が品薄や品切れになる地域が出ていて、伊勢崎市では１１日から市販のビニール袋でごみを出せる臨時の対応を取っています。 中東情勢の悪化により、ごみ袋の主な原料である原油が由来のナフサの調達が不安定になっていて、自治体が指定するごみ袋が品薄になる地域も出ています。 伊勢崎市でも市内の店舗で品薄状態になっていることから、市は１１日から指定するごみ袋が手に入