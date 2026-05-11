去年8月の集中豪雨で大きな被害が出た霧島市できょう11日、防災点検が行われました。 霧島市は11日本格的な大雨のシーズンを前に、去年8月の集中豪雨で被害を受けた場所などを中重真一市長らが点検しました。 （レポーター）「霧島市福山町です。こちらの川の護岸は一部が修復されていますが、あちらの郵便局の前など、まだ災害の爪跡が残ったままです」 復旧工事が続く一方、まだ崩れたままの所も 福山町