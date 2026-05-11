毎年８月１４日に行われる山形の夏の風物詩「山形大花火大会」。今年のテーマは「喝采」です。今年は霞城公園に観覧席が追加されるなど、さらに楽しみが広がりそうです。 【写真を見る】今年のテーマは「喝采」山形大花火大会新たな観覧席で広がる楽しみ（山形） 今年で４７回目となる「山形大花火大会」。毎年８月１４日に山形市で行われています。 きょうは花火大会の協議会の総会が開かれました。総会で示さ