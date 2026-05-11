俳優・小芝風花の公式Instagramが更新され、第34回橋田賞の授賞式に登壇した様子が公開された。 参考：小芝風花、金髪イメチェン“29歳ポーズ”で誕生日を報告ラスト20代の課題を語る 投稿された写真には、オフショルダーの黒のロングドレスを纏った小芝が、片手に紫の蘭の花を携えて佇む姿が収められている。首元にはゴールドのチョーカーネックレス、手首と指元には繊細なブレスレットと