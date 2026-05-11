俳優・小芝風花の公式Instagramが更新され、第34回橋田賞の授賞式に登壇した様子が公開された。

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投稿された写真には、オフショルダーの黒のロングドレスを纏った小芝が、片手に紫の蘭の花を携えて佇む姿が収められている。首元にはゴールドのチョーカーネックレス、手首と指元には繊細なブレスレットとリングが添えられ、シックな装いに華やぎを与えている。

キャプションでは「『第34回 橋田賞』受賞式に登壇させて頂きました」と報告。続けて「いい作品を作ろうとチーム一丸となって取り組んだ結果、この様な素晴らしい賞を頂くことが出来ました」と受賞に至るまでを振り返った。

さらに「作品に携わってくださった皆様、作品を観てくださった皆様のおかげです」と関係者と視聴者への感謝を綴り、「この賞に恥じないよう、これからも精進いたします」と決意も覗かせた。最後は「面白い作品をお届けできるように頑張りますので、楽しみに待っていてください」と締めくくっている。

また、スタイリストの小川美来氏も自身のInstagramで授賞式当日のオフショットを複数枚公開。今回のドレスはTOD'Sのもので、「TOD'Sのドレスがあしらえたようにぴったりで大変素敵なご登壇となりました」とコメントを寄せた。アクセサリーはCharlotte Chesnais、シューズはGianvito Rossiが手掛けたものだという。微笑みを浮かべるカットから、まっすぐカメラを見据えるクールな表情のカットまで、5枚の写真からは授賞式に臨む小芝の凛とした佇まいが切り取られている。（文＝リアルサウンド編集部）