バスケットボールりそなグループB1秋田ノーザンハピネッツが、10日にファン感謝祭を開きました。今季は思うような成績とはならなかったものの、“お祭り男”が会場を大いに盛り上げ、明るくシーズンを締めくくりました。シーズンをともに戦ってくれたファン、ブースターに溢れる思いを伝えました。10日、秋田市で開かれた秋田ノーザンハピネッツのファン感謝祭。このイベントに、