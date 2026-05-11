ハピネッツファン感謝祭 “お祭り男”が会場盛り上げ…約1,300人のブースターと交流 秋田
バスケットボールりそなグループB1秋田ノーザンハピネッツが、10日にファン感謝祭を開きました。
今季は思うような成績とはならなかったものの、“お祭り男”が会場を大いに盛り上げ、明るくシーズンを締めくくりました。
シーズンをともに戦ってくれたファン、ブースターに溢れる思いを伝えました。
このイベントに、並々ならぬ思いで臨んだ選手がいます。
仙北市角館町出身の田口成浩選手。
"痛い"シーズンになりました。
去年11月、右ひざの前十字靭帯を断裂。
手術のため早々に戦線を離脱しました。
出場したのは12試合。
これは、Bリーグの1シーズンのキャリアで、最少の数字です。
試合では笑顔を届けることができなかった。
だからこそ、この日の演出に全力で取り組みました。
提案したのは、2チームに分かれての「ブースターかくれんぼ」。
客席になじもうと、必死の変装です。
見慣れたはずのチームメイトを大捜索。
みんな、童心に帰り、楽しんでいました。
中でも、驚きの手段にでたのが…
ミック ダウナーヘッドコーチ。
カメラマンに変装していました。
チームとブースターの距離が一段と近く、約1,300人が集まった会場は大盛り上がり。
10勝50敗、最下位に沈んだシーズンでしたが、明るく締めくくりました。
この一体感が何よりの大好物。
田口選手は、9月のBプレミア開幕での復帰を目指しています。
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