プロ野球ではよく「2年目のジンクス」と言われる。ルーキーなど活躍した若手選手が翌年に苦戦するというもので、過去にもこのジンクスにはまった選手は少なくない。では昨年ルーキーで活躍した選手の現状はどうなのだろうか。（成績は5月6日現在）【西尾典文／野球ライター】【写真】「長打力をどこまで伸ばせるかが課題」ロッテ・西川史礁選手の姿魔球と言っていいボールまず昨シーズン、新人王に輝いたのが荘司宏太（ヤクル